Bianca Dobroiu, 23 anni, è in quarantena da 55 giorni, il risultato del tampone per lei è sempre lo stesso: positiva al Coronavirus. La ragazza è stata ricoverata nel reparto di Malattie infettive del Policlinico Sant’Orsola di Bologna il 28 febbraio, dimessa pochi giorni dopo, oggi è ancora in isolamento a casa poiché non guarita. I medici hanno definito il caso della ragazza “quasi unico” in Italia.

Bianca, studentessa e modella bolognese, è stata la prima paziente residente a Bologna risultata positiva al Coronavirus. A fine febbraio era tornata da Milano e nel bel mezzo della notte si era sentita male. L’ultimo tampone è stato eseguito il 16 aprile. L’infettivologo del Sant’Orsola Luciano Attard ha spiegato al Resto del Carlino l’andamento della malattia: “A quattro giorni dal ricovero, la ragazza stava già bene, ma i tamponi sono ancora positivi. La stiamo studiando attentamente. A quanto ci risulta, nessun altro in Italia è rimasto positivo ai tamponi così a lungo. Usualmente la positività non supera le quattro settimane”.

“Sono diventata un caso nazionale? Ormai ci rido su – commenta la 23enne – ora aspetto che gli operatori della sanità pubblica mi sottopongano ad esami del sangue più approfonditi, di tipo sierologico”. La 23enne, precisa l’infettivologo, “non era stata sottoposta ad alcuna terapia. Le avevamo dato solo sintomatici e in pochissimi giorni erano comparsi i sintomi. Allora non si trattavano i casi lievi”.

