Papà si incontra in segreto con l’amante positiva al Coronavirus e contagia il figlio 13enne

Papà si incontra con l’amante positiva al Coronavirus e contagia il figlio

Papa si incontra in gran segreto con l’amante positiva al Coronavirus e contagia il figlio tredicenne. A raccontare l’incredibile vicenda avvenuta a Rovigo, in Veneto, nei giorni scorsi è Il Gazzettino. Secondo quanto ricostruito, un ragazzo di 13 anni è risultato positivo al Covid-19. Subito, così, sono iniziate le indagini epidemiologiche per tentare di rintracciare i contatti dell’adolescente e capire anche da chi fosse stato contagiato il ragazzo. La verità è presto venuta fuori ed è stata raccontata da Antonio Fernando Compostella, direttore generale dell’Ulss locale. “Si tratta di un caso positivo di alcuni giorni fa per il quale il Servizio igiene ha mappato i contatti, ma non sono state date tutte le informazioni: una parte dei contatti che la persona aveva avuto non erano stati riferiti”.

“Il completamento della mappa l’abbiamo avuto raccogliendo informazioni sulla famiglia del ragazzino che ci hanno permesso di metterle assieme con quelle che avevamo già e di capire che qualcuno non si è comportato in modo responsabile, dimenticando o omettendo, altri contatti che aveva avuto. Ci vuole responsabilità, non deve esserci alcuna ritrosia” ha commentato ancora Compostella. Intanto, in Veneto sono oltre 13mila i contagiati, mentre 793 persone sono decedute dall’inizio dell’epidemia.

