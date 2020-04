Il Coronavirus fa una vittima anche a Palazzo Marino: Massimiliano Dell’Aera aveva 57 anni e da oltre 34 lavorava per il Comune di Milano. Lunedì 10 marzo si era recato all’Ospedale Sacco per la terapia che faceva contro il morbo di Crohn, malattia rara della quale soffriva da tempo. Nei giorni seguenti ha iniziato a manifestare febbre e difficoltà respiratorie. In seguito le sue condizioni sono peggiorate passando dal ricovero al trasferimento in rianimazione, dopo una decina di giorni, all’intubazione e al coma farmacologico. La sua lotta è durata quasi un mese, fino alla tragica conclusione.

Dell’Aera lavorava nel “giro poste” del Comune, occupandosi della consegna di documenti e lettere dalla direzione di Facility Management di via Bergognone alle scuole comunali. L’assessora Cristina Tajani, che ha la delega al personale, commenta così il triste evento: “Era un lavoratore molto amato dai colleghi, di cui tutti sottolineano la grande disponibilità verso gli altri e la dedizione al lavoro. È stato un grande dolore apprendere che, dopo tanto aver combattuto, non ce l’abbia fatta”.

