Sono migliaia i candidati che si sono presentati questa mattina, 31 luglio, alla Fiera di Roma per i test di ammissione alla facoltà di Medicina del Campus Biomedico. Per loro ci sono state diverse ore di attesa prima di iniziare la prova, ore in cui i candidati sono rimasti nel lungo tunnel di accesso alla Fiera; luogo dove, proprio per l’alto numero di persone, non era possibile mantenere la distanza di sicurezza anti-Covid.

Come mostrano alcune immagini, infatti, gli aspiranti studenti di Medicina sono stati immortalati ammassati nel tunnel e in tanti non indossano la mascherina. Ad aver scattato le foto gli stessi studenti, denunciando l’impossibilità di rispettare le regole del distanziamento sociale. Quando sono riusciti ad accedere nel padiglione, i ragazzi hanno dovuto attendere ancora in una sala prima di poter entrare nell’aula dove hanno poi sostenuto il test d’ingresso. In corso oggi alla Fiera di Roma anche la prova preselettiva del concorso per Allievi Ufficiali dell’Accademia Guardia di Finanza, il che ha di certo contribuito ad aumentare il numero di persone sul posto.

“Questa mattina nell’area pubblica del tunnel esterno ai nostri cancelli si è verificata per un brevissimo lasso di tempo, dovuto a un ritardo nell’accredito, un’eccessiva densità di candidati, che abbiamo prontamente rimosso provvedendo a un veloce deflusso verso l’interno delle aree del quartiere, dove i grandi spazi consentono di evitare assembramenti”, ha spiegato Francesco Crognale, responsabile della Fiera di Roma.

Leggi anche: 1. Documenti del CTS, il governo non vuole renderli pubblici e fa ricorso contro il Tar. TPI chiede di vederli da mesi / 2. Altro che patentino no-Covid, vi racconto il mio arrivo in Sardegna senza alcun controllo / 3. Coronavirus, nuove linee guida per la ripartenza: ok a discoteche, eventi e fiere

Potrebbero interessarti Strage 2 agosto, il Covid ferma la cerimonia ufficiale ma non i bolognesi: “Andiamo lo stesso in stazione per ricordare” Università, nessuno decide (neanche il ministro): caos sulle regole anti-Covid Il bollettino: 379 nuovi casi e 9 morti nell'ultimo giorno