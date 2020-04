Medico positivo al Coronavirus viola la quarantena per portare a spasso il cane, ma precipita in un fosso

Coronavirus, medico positivo viola la quarantena ma cade in un fosso

Un medico, risultato positivo al Coronavirus, ha violato la quarantena per portare a spasso il cane, ma è caduto in un fosso ed è stato scoperto dalle autorità che lo hanno denunciato. La vicenda, che ha dell’incredibile, è avvenuta in provincia di Lucca ed è stata raccontata dal quotidiano Il Tirreno. Secondo quanto ricostruito, il dottore, le cui generalità non state rese ovviamente note, era risultato positivo al tampone per la ricerca del Covid-19 e di conseguenza era sottoposto a quarantena obbligatoria. L’uomo, che non ha mai accusato alcun sintomo, ma che doveva restare a casa per evitare di diffondere il contagio, un dettaglio non da poco e che avrebbe dovuto sapere vista la sua professione, è uscito dalla sua abitazione come se nulla fosse per portare a spasso il cane.

Probabilmente il medico avrebbe anche continuato a girare indisturbato se non fosse stato per il fatto che, durante la sua passeggiata, l’uomo è scivolato in un fosso in località Le Bocchette. A causa delle ferite riportare, il dottore non ha potuto fare altro che chiamare i soccorsi. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia, il medico è stato trasferito poi all’Opa di Massa dove è stato ricoverato a causa di una serie di fratture multiple riportate nella caduta. Il caso è stato quindi segnalato alle autorità. Ora, il medico rischia fino a 5 anni di carcere per aver violato le misure restrittive imposte dal governo per contenere l’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese.

