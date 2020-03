Coronavirus, la mappa del contagio in Italia di oggi, 31 marzo 2020

Il bilancio dell’emergenza Coronavirus in Italia, fornito dalla protezione civile alle 18 di ogni giorno, compone il quadro della situazione nelle diverse regioni italiane: in questo articolo potete trovare una mappa del contagio nel nostro Paese, aggiornata con gli ultimi dati resi disponibili forniti ieri.

I dati aggregati affermano che in Italia, attualmente, ci sono 75.528 positivi, mentre il numero totale di morti è arrivato a 11.591. Finora sono guariti ben 14.620 pazienti. I casi totali, quindi, sono arrivati a 101.739.

Per quanto riguarda i dati relativi alle Regioni più colpite, in Lombardia i contagi si sono stabilizzati e sono a quota 42.161 (+1.154). La regione ha registrato 458 nuovi decessi, che portano il totale dall’inizio della crisi 6.818. In Emilia Romagna sono 13.531 i casi di positività al Coronavirus (412 in più), mentre i decessi sono 1.538 (+95). Il Veneto arriva a 8.853 positivi, sale anche il numeri dei decessi: 436 dall’inizio dell’emergenza.

Di seguito, la mappa del contagio da Coronavirus in Italia, con colori più intensi nelle Regioni più colpite:

