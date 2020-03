Coronavirus, è lutto in tutta Italia: minuto di silenzio per le vittime | DIRETTA STREAMING

Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio, osservato dal sindaco davanti al Municipio, in tutti i Comuni italiani, oggi, martedì 31 marzo alle 12, in segno di lutto e di solidarietà. La proposta è partita dal presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha rivolto questo invito attraverso una lettera inviata a tutti i sindaci italiani perché si unissero all’iniziativa lanciata dal presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli per “ricordare le vittime del Coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro, come sappiamo fare noi sindaci”.

All’invito di Anci hanno aderito, oltre ai sindaci: Quirinale, Vaticano, tutti i consigli regionali d’Italia.

TPI segue la diretta dell’ANCI da Bari a corso Vittorio Emanuele:

“Come succede sempre nelle grandi emergenze – continua Decaro – noi sindaci, destinatari e custodi delle preoccupazioni dei cittadini e delle loro comprensibili angosce, siamo sottoposti alla forte pressione di avere la responsabilità di una comunità intera. Lo sconforto, che pure avvertiamo, non deve prevalere. Reagiamo con forza per trasmettere fiducia e speranza. Osserviamo il minuto di silenzio in segno di lutto per tutte le vittime e in segno di solidarietà per le comunità che stanno pagando il prezzo più alto”.

