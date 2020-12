Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 5 dicembre: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 21.052

Decessi: 662

Tamponi effettuati: 194.984

Guariti: 23.923

Ricoveri in ospedale: -1.042

Ricoveri in terapia intensiva: -50

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 754.169

Casi totali: 1.709.991

Decessi: 59.514

Guariti: 896.308

Ricoverati in terapia intensiva: 3.517

Ricoverati in ospedale: 30.158

In isolamento domiciliare: 720.494

Secondo il bollettino di oggi, sabato 5 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 21.052 i nuovi casi, contro i 24.099 di ieri, e 662 morti (ieri erano stati 814). I tamponi effettuati sono 194.984, 18mila meno di ieri. La percentuale positivi-tamponi scende al 10,7% dall’11,32% di 24 ore fa, ed è visibile anche la riduzione su base settimanale (sabato scorso, ad esempio, i nuovi casi erano oltre 5mila in più).

Le persone attualmente positive al Covid sono 720.494 (-2.441), 59.514 i morti (+662) e 896.308 i guariti (+23.923), per un totale di 1.709.991 casi (+21.052): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 754.169 attualmente positivi, 30.158 (-1.042) sono ricoverati in ospedale, 3.517 (-50) necessitano di terapia intensiva, mentre 720.494 (-2.441) si trovano in isolamento domiciliare.

Si rafforza il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 50 in meno (ieri -30), 3.517 in tutto (con 192 nuovi ingressi oggi). Mentre i ricoveri ordinari scendono di ben 1.042 unità (ieri -572), per un totale di 30.158. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le regioni con più contagi quotidiani sono Veneto (+3.607, in controtendenza essendo ancora in crescita), Lombardia (+3.148), Emilia Romagna (+1.964), Puglia (+1.884, altra regione ancora in crescita) e Lazio (+1.783). i casi totali sono 1.709.991. I guariti sono 23.923 (ieri 25.276) per un totale di 896.308. Superati ancora dunque i nuovi casi del giorno: per questo il numero degli attuali positivi continua a scendere, -3.533 (ieri -2.280), e arriva a 754.169. Di questi, sono in isolamento domiciliare 720.494, 2.441 meno di ieri.

