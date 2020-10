Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 24 ottobre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, sabato 24 ottobre 2020. Sono 19.644 i nuovi casi e 151 i morti registrati nell’ultimo giorno.

738 nuove persone sono ricoverate in ospedale (totale: 11.287) , 79 persone in più di ieri necessitano di terapia intensiva (1.128 in totale). Sono 2.309 i nuovi guariti. I casi totali sono 504.509. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 177.669 tamponi, circa 5mila in meno rispetto a ieri.

