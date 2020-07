Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 24 luglio: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, venerdì 24 luglio.

È di 12.301 (-103) persone attualmente positive, 198.192 (+350) guariti 35.097 (+5) morti per un totale di 245.590 (+252) casi, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 713, i pazienti in isolamento domiciliare sono 11.542 (-100) e quelli in terapia intensiva sono 49 (-3). Oggi sono stati effettuati 53.334 tamponi.

La situazione in Lombardia. Sono 53 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia di cui 19 debolmente positivi e 12 a seguito di test sierologici. Mentre non si sono registrati decessi in tutta la regione nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 9.860 per un totale complessivo di 1.242.775. I guariti-dimessi sono 72.208 (totali +235): 70.330 guariti e 1.878 dimessi. In terapia intensiva rimangono 17 persone con i ricoverati non in terapia intensiva che salgono a 144(+5). A Milano i nuovi positivi sono 22 di cui 11 a Milano città. Nel resto della regione a Bergamo si contano 8 positivi, Brescia 7, Como, Cremona e Lecco 1, Lodi e Mantova 3, Monza e Brianza con Pavia 2, zero a Sondrio e 1 a Varese

