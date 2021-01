Covid, 16.310 nuovi casi e 475 morti: il bollettino del 16 gennaio

Coronavirus Italia, bollettino oggi 16 gennaio: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 16.310

Decessi: 475

Tamponi effettuati: 260.704

Ricoveri in terapia intensiva: – 2

I numeri della pandemia Attualmente positivi: 557.717

Casi totali: 2.368.733

Decessi: 81.800

Guariti:1.729.216

Secondo il bollettino di oggi, sabato 16 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 16.310 i nuovi casi, contro i 16.146 di ieri, e 475 i morti (ieri erano stati 477), a fronte di 260.704 tamponi totali effettuati (ieri erano stati 273.506). Da oggi il bollettino contiene anche il numero dei tamponi rapidi eseguiti, che sono 214.333 degli oltre 260.704 citati.

Le persone attualmente positive al Covid sono 557.717 (-351). Il bilancio delle vittime ammonta a 81.800 (+475) decessi. I guariti invece sono 1.729.216 (+), per un totale di 2.368.733 (+16.310) casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Incoraggiante il trend dei ricoveri, che si conferma in discesa. Degli attualmente positivi, 22.784 sono ricoverati in ospedale, (con 170 ingressi del giorno) 2.520 necessitano di terapia intensiva, mentre 532.413 si trovano in isolamento domiciliare.

Leggi anche: 1. Nuovo Dpcm: scuole, impianti da sci, visite ai parenti. Le regole in vigore dal 16 gennaio / 2. Zona rossa per Lombardia, Sicilia e Bolzano. Nove regioni diventano arancioni: Speranza pronto a firmare l’ordinanza / 3. Come leggere i dati Covid: il preoccupante trend dell’Umbria

4. La protesta dei ristoratori che violano il Dpcm e restano aperti: “Siamo disperati, dal governo solo briciole” / 5. Galli: “Sono fuori di me, stiamo dando il vaccino anche a chi è già guarito dal Covid” / 6. Calabria, tamponi e vaccini Covid ad amici e parenti: “Portate pure i gatti”. Sospeso direttore sanitario dell’ospedale

Potrebbero interessarti Covid, Speranza firma l'ordinanza per lo stop ai voli per il Brasile “Senza scuola non c’è futuro”: la protesta degli studenti del liceo Volta a Milano Ponte Morandi, l’accusa dei pm ad Aspi: “Sensori per rilevare criticità non messi con dolo”