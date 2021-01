Tre regioni italiane diventeranno rosse e nove arancioni. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, nelle prossime ore firmerà la nuova ordinanza sulle fasce di rischio per le Regioni, in base ai dati e alle indicazioni della Cabina di Regia e dell’Istituto superiore di Sanità (Iss) (qui le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo).

La nuova ordinanza entrerà in vigore a partire da domenica 17 gennaio e, secondo quanto trapelato finora, determinerà il passaggio alla zona rossa di Lombardia, Sicilia e della provincia autonoma di Bolzano.

Passeranno invece in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Resteranno in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto, dopo l’inserimento con l’ordinanza dell’8 gennaio 2021.

In zona gialla rimarrebbero in questo modo solo Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna e Toscana.

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana nelle scorse ore aveva dichiarato che per la Lombardia la zona rossa è “una punizione immeritata”.

