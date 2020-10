Covid, 4.619 nuovi casi e 39 morti nell’ultimo giorno: il bollettino

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 12 ottobre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, lunedì 12 ottobre 2020.

È di 82.764 persone attualmente positive (+3.689), 36.205 morti (+39), 240.600 guariti (+891), per un totale di 359.569 casi (+4.619), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Degli 82.764 pazienti attualmente positivi, 4.821 sono ricoverati con sintomi (+302), 452 sono in terapia intensiva (+32) e 77.491 sono invece in isolamento domiciliare (+3.355).

Oggi si registra un calo dei nuovi contagi (4.619 contro 5.456 di ieri) a causa del numero più basso di tamponi effettuato. Come avviene dopo ogni weekend, infatti, nell’ultimo giorno sono stati realizzati 85.442 test a fronte dei 104.658 tamponi effettuati ieri. Nonostante il numero dei nuovi casi in lieve calo, continuano ad aumentare i ricoveri ospedalieri. Il numero dei ricoveri ordinari, infatti, sale di 302 unità (ieri l’incremento era stato di 183), mentre quello nei reparti di terapia intensiva aumenta di 32 unità (ieri l’incremento era stato di 30). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 696 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 662, dal Piemonte con 454 e dal Lazio con 395 nuovi contagi.

