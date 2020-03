Coronavirus, Bergamo: esce con il cane, lo trovano a 30 chilometri da casa

Esce di casa per portare a spasso il cane, ma lo trovano a 30 chilometri dalla sua abitazione: è solo una delle tante violazioni delle restrizioni imposte per tentare di arginare l’epidemia di Coronavirus avvenute a Bergamo e raccontate dal quotidiano locale l’Eco di Bergamo. Secondo il giornale, da sabato 14 marzo sono state 22, su un totale di 360 controlli, le denunce ai danni di persone che hanno violato le disposizioni, che consentono gli spostamenti solo per situazioni di necessità. Tra i denunciati c’è anche il 46enne che è stato ritrovato a passeggio con il proprio cane a oltre 30 chilometri di distanza dal suo appartamento.

Una 18enne di Pradalunga, invece, lo scorso 14 marzo è stata fermata a Gandino: la giovane ha dichiarato che si stava recando dalla nonna inferma, mentre, in realtà, stava andando a casa di un’amica. Oltre all’attività di controllo, inoltre, i carabinieri si adoperano anche per tentare di fornire assistenza ai singoli cittadini in difficoltà. Nella giornata di domenica 15 marzo, ad esempio, un anziano, che vive da solo in una casa sperduta in località Foresto Sparso, ha chiesto aiuto ai carabinieri perché impossibilitato a fare la spesa. Gli agenti si sono recati al supermercato più vicino e hanno comprato il necessario per i prossimi giorni.

