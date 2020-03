Coronavirus: l’appello pieno di strafalcioni del sindaco di Boscoreale | VIDEO

È diventato virale il video dell’appello, ricco di strafalcioni, che il sindaco di Boscoreale, in provincia di Napoli, ha lanciato ai suoi cittadini per informarli dell’emergenza Coronavirus. Il videomessaggio, che aveva certamente scopi nobili, si è però rivelato un vero e proprio boomerang per il primo cittadino di Boscoreale Antonio Diplomatico. Nel filmato, infatti, il sindaco commette alcuni esilaranti strafalcioni: dal Coronavirus che viene ribattezzato “Coronarovirus” all’invito a non seguire i messaggi non istituzionali, ovvero le cosiddette “faq news”.

Ricordando, poi, che a Boscoreale non sono stati ancora registrati casi di “sieropositivi”, il primo cittadino ha invitato i suoi concittadini a restare a casa, aggiungendo però “si può anche uscire a prendere un caffè, ma purtroppo da soli”, commettendo un ulteriore errore dal momento che, dopo l’ultimo decreto Conte, anche i bar sono costretti ad abbassare le saracinesche. Il video arriva pochi giorni dopo quello, divenuto virale, che vede il sindaco di Afragola commettere una serie di gaffe mentre parla del Coronavirus.

