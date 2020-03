Coronavirus, 33enne ricoverato a Roma: “Ero in salute, in 24 ore sono finito in terapia intensiva”

Lo si ripete ormai da settimane: il Coronavirus non colpisce solo gli anziani. Andrea Napoli, 33 anni, ne è un altro esempio. Il ragazzo – ora avvocato ma con un passato da sportivo nella pallanuoto – che non ha malattie pregresse ed era in splendida forma, nel giro di sole 24 ore si è ritrovato ricoverato in terapia intensiva al Columbus Covid-2 Hospital di Roma.

“Mi ricordo di aver fatto un’udienza senza alcun tipo di sintomo il giorno prima. La mattina stessa ho fatto colazione, pranzo e poi all’improvviso mi sono sentito male”, racconta Andrea al Corriere.

“Da una temperatura di 37,1 sono passato a 39,7 in nemmeno 24 ore, con un respiro talmente corto che non riuscivo a muovermi nel letto. Purtroppo queste cose bisogna viverle. Io non mi sono mai trovato in una condizione del genere. In un giorno e mezzo mi sono trovato in terapia intensiva. Nella mia degenza ho visto 3 persone che non ce l’hanno fatta. Accanto a me un povero anziano. Però ho visto molto dolore, molta fatica, i medici sempre affannati, quando entravano nella mia stanza avevano il fiatone non solo per l’attrezzatura che portavano, ma anche proprio per la fatica. Mi manca vedere gli affetti, fare anche una semplice camminata”.

In Italia i numeri restano seri, ma qualche dato positivo e significativo c’è. Il trend di questi di giorni parla infatti di un calo costante dei decessi e dei pazienti in terapia intensiva. Una piccola luce in fondo al tunnel che fa ben sperare, anche se la strada è ancora lunga. Questi i dati: sale a 73.880 il totale dei pazienti positivi al Coronavirus in Italia. I guariti salgono a 13.030, mentre il totale di deceduti sale a 10.779. Il numero dei casi totali in Italia sale a 97.689. Qui le ultime notizie sul Coronavirus nel mondo. Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 30 marzo 2020, sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Leggi anche: 1. ESCLUSIVO TPI: Una nota riservata dell’Iss rivela che il 2 marzo era stata chiesta la chiusura di Alzano Lombardo e Nembro. Cronaca di un’epidemia annunciata / 2. Coronavirus Anno Zero, quel 23 febbraio all’ospedale di Alzano Lombardo: così Bergamo è diventata il lazzaretto d’Italia

3. Il sindaco Gori a TPI: “Le bare di Bergamo sono solo la punta di un iceberg, i nostri morti sono quasi tre volte quelli ufficiali”/ 4. Perché in Lombardia si muore? Gli errori di Fontana e altre sette importanti ragioni /

Potrebbero interessarti “Passa er favore”: l’iniziativa di Modavi Protezione Civile a sostegno dei romani A Bologna nasce il “Movimento delle Sartine”: cucite centinaia di mascherine per chi ne ha bisogno Coronavirus: ecco quando si azzererà il contagio, regione per regione

5. Coronavirus, tamponi per asintomatici? Solo ai privilegiati. Così prolifera il business dei test privati / 6. Coronavirus, parla la fidanzata di Rugani della Juve: “Il tampone? Sono venuti a farmelo a casa. Nessuna via preferenziale, il trattamento è uguale per tutti” (di Giulio Gambino)

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO