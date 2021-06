Coprifuoco, riaperture, divieti: tutte le regole in vigore da oggi

Da oggi altre quattro regioni entrano in zona bianca: si tratta di Veneto, Liguria, Umbria Abruzzo, che vanno ad aggiungersi a Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia. Le altre regioni restano in zona gialla, ovvero: Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Marche, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

In zona bianca non c’è il coprifuoco: gli spostamenti quindi non hanno limiti di orario. In zona gialla, invece, a partire da oggi, lunedì 7 giugno, il coprifuoco scatta a mezzanotte, e non più alle 23. Il 21 giugno è invece la data in cui il coprifuoco verrà abolito in tutta Italia.

Quanto alla zona bianca, sono tre le regole che restano in vigore per i cittadini: distanziamento, mascherine e il divieto di ballare nei locali. Per quanto riguarda bar, ristoranti e locali, è possibile sedersi nei tavoli al chiuso in massimo sei persone, mentre non c’è limite per i tavoli all’aperto. Il limite di sei persone vale anche per le visite nelle abitazioni di parenti amici, esclusi i figli minorenni degli ospiti o le persone disabili a loro carico.

Riaprono infine numerose attività, dai parchi a tema alle sale giochi, passando per i centri benessere. Sarà possibile svolgere cerimonie come matrimoni, battesimi, comunioni, ma i partecipanti dovranno essere muniti di green pass, che si ottiene dopo 14 giorni dalla somministrazione della prima dose o con un tampone negativo nelle precedenti 48 ore.

