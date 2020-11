Coprifuoco, scende a prendere la pizza in pigiama. I carabinieri: “Apra o le sfondiamo la porta” | VIDEO

Coprifuoco, scende a prendere la pizza in pigiama. I carabinieri sul pianerottolo: “Apra o le sfondiamo la porta” | VIDEO

“Apra o le sfondiamo la porta”. Il video girato da una signora che riceve la visita a domicilio dei carabinieri nell’ora del coprifuoco sta facendo il giro dei social. La donna racconta di essere scesa in strada in pigiama e mascherina per andare incontro al fattorino che le stava consegnando la pizza. Poco dopo quattro carabinieri hanno bussato alla sua porta per identificarla.

