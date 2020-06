Copernico, la rete di luoghi di lavoro, uffici flessibili e servizi che favoriscono lo smart working e la crescita professionale e di business, insieme a Copernico & Friends, la società che gestisce me.nu, il brand food del Gruppo, lanciano il “Ristorante Diffuso”: un servizio di food delivery pensato per le aziende con uffici a Milano, che hanno l’esigenza di avere un’offerta food quotidiana. Grazie al Ristorante Diffuso, infatti, si potranno ricevere i pasti principali della vita d’ufficio – dalla colazione al break mattutino, dal pranzo all’aperitivo – ogni giorno nel proprio ufficio.

Il Ristorante Diffuso nasce per andare incontro alle nuove necessità delle aziende in un momento delicato di ritorno all’attività lavorativa in ufficio dopo il lockdown, un periodo in cui è ancora richiesto il distanziamento sociale e quindi molte imprese preferiscono affidarsi ai brand di ristorazione, per dare la possibilità ai propri dipendenti di fruire della pausa pranzo e degli altri break direttamente in ufficio, in totale sicurezza. Il Ristorante Diffuso costituisce non solo un ampliamento dell’offerta di ristorazione del Gruppo, ma si pone come vero e proprio servizio a valore aggiunto per permettere alle persone che sono rientrate nei propri uffici di vivere la routine lavorativa nel modo più normale possibile, senza dover subire il disagio dei limiti dettati dalla Fase 2.

“Il valore di questa nuova proposta è di creare nuove possibilità e opportunità laddove il Covid-19 ha creato dei limiti. Questo nuovo servizio è infatti pensato per le aziende che hanno l’esigenza di avere un’offerta food quotidiana all’interno della loro realtà” ha dichiarato Alessio Banfi, CEO di Copernico & Friends. “Tornare al lavoro in ufficio in questo momento non è semplice, per questo crediamo che il Ristorante Diffuso possa supportare le aziende e i loro dipendenti, permettendo loro di usufruire di pasti sani, in sicurezza dal proprio ufficio”. Si potrà usufruire del servizio, già attivo dal 1° giugno nella città di Milano, per gli orari di colazione e pranzo. Si potrà accedere al servizio e prenotare solo tramite il sito web di me.nu e la web app dedicata personalizzata per il cliente.

Leggi anche: 1. Mancata zona rossa, Crisanti sarà il super consulente della procura di Bergamo: “Ora voglio scoprire la verità” (di Francesca Nava e Veronica Di Benedetto Montaccini) / 2. Esclusivo TPI : Fontana e Gallera in centro a Roma senza mascherina. “Cancellate quelle foto” (di Selvaggia Lucarelli)

3. Nelle acque di scarico di Milano e Torino c’erano già tracce del Coronavirus a dicembre 2019: lo studio dell’Iss / 4. I pronto soccorso in Sicilia? Da oggi li gestisce la Lombardia. Alla faccia del flop sul Covid / 5. Esclusivo: per un vuoto normativo il Governo ha “regalato” 1.800 euro di bonus ad arbitri volontari non professionisti

Potrebbero interessarti “Se questo è un uomo’ è di Italo Calvino”, “Il Muro di Berlino è caduto nel ’48”: gli ‘strafalcioni’ della maturità 2020 Roma, aggressione a una coppia gay a colpi di pala: “Fr**io do fuoco a te e alla macchina” "Se sa qualcosa parli, non faccia come Wojtyla": l'appello di Pietro Orlandi a Ratzinger