Conegliano (Treviso), bimba di 3 anni muore per arresto respiratorio dopo una crisi epilettica

Tragedia a Conegliano (Treviso), dove una bambina di tre anni è morta per un arresto respiratorio dopo una crisi epilettica. Il padre ha chiamato i soccorsi intorno alle 19,45 di martedì 28 luglio disperato perché non riusciva a svegliare la figlia. Sul posto sono arrivati l’ambulanza, l’auto medica e l’elicottero da Treviso. I soccorritori hanno subito intubato la piccola non appena sono arrivati nell’appartamento e per circa un’ora hanno provato a rianimarla, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. All’arrivo in Pronto Soccorso a Conegliano i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

