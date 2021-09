Sul primo numero del settimanale di TPI l'inchiesta sulle fiere di animali esotici e selvatici in Italia. Il video-trailer

Era lo scorso aprile quando la battaglia per la tutela degli animali esotici e selvatici ha raggiunto un risultato storico: con l’approvazione da parte del parlamento della legge-delega n. 53 il governo è stato chiamato a dare attuazione al divieto di commercio, detenzione e riproduzione di questi animali. La proposta era arrivata grazie ad un emendamento della senatrice Leu-Ecosolidali, Loredana De Petris, su spinta della Lav, associazione animalista attiva da oltre 40 anni.

Quasi sei mesi dopo la battaglia contro il commercio degli animali esotici e selvatici è tutt’altro che conclusa. Il governo ha tempo fino al mese di maggio per dare attuazione alla legge, ma finora non lo ha fatto. Per sollecitare l’intervento, la Lav ha promosso una mobilitazione con cui invita i cittadini a unirsi all’appello rivolto al ministro della Salute Roberto Speranza, al ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani e al sottosegretario agli Affari Europei Vincenzo Amendola, affinché il divieto venga presto reso effettivo, a tutela degli animali, dell’ambiente e della salute pubblica, visto il rischio di zoonosi.

“All’articolo 14 lettera q del disegno di legge delega c’è l’indicazione di vietare completamente il commercio, la detenzione e la riproduzione di animali selvatici ed esotici”, spiega Andrea Casini, responsabile area esotici della Lav. “Resta da capire come sarà attuata questa legge. Noi ci aspettiamo una forte regolamentazione e delle forti limitazioni a questo settore. È incredibile che ancora oggi accadano questi fenomeni”, aggiunge. “Oltre a essere inutili – perché sono messi in atto esclusivamente per motivi futili – espongono a dei rischi gli animali e tutta la nostra società”.

L’inchiesta sulle fiere in esclusiva sul settimanale di TPI

Al tema specifico delle fiere di animali esotici e selvatici – che sono solo una parte del più ampio fenomeno del commercio di questo tipo di animali – è dedicata la nuova inchiesta della Lav, che sarà pubblicata in esclusiva nel primo numero del settimanale di TPI, in edicola da venerdì 17 settembre. La video-inchiesta completa sarà disponibile su TPI.it sabato 18 settembre.

Qui sotto il trailer dell’inchiesta:

