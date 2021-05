Covid, come cambia il colore delle regioni

Come ogni venerdì, oggi 28 maggio 2021 la cabina di regia costituita da Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute si riunisce per determinare il nuovo colore delle regioni in relazione alla fascio di rischio contagio da Covid. Ci sarà un’importante novità: a partire da lunedì 31 maggio le prime regioni italiane faranno ingresso in zona bianca: per il momento saranno solo 3: Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise. A queste, nelle prossime settimane si ne uniranno anche altre regioni. Per il passaggio in zona bianca, infatti, servono tre monitoraggi consecutivi con meno di 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti.

Il calendario delle regioni in zona bianca

Dopo Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise, che dal 31 maggio entreranno in zona bianca, anche Liguria, Veneto, Abruzzo e Umbria si uniranno alle regioni con la minore fascia di rischio a partire dal 7 giugno, dal momento che questa settimana hanno per la seconda volta dati da “bianco”.

Dal 14 giugno potrebbero diventare bianche altre 5 regioni e una provincia autonoma, se l’andamento dei contagi rimarrà costante: sono Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Provincia di Trento, che con il monitoraggio di oggi entreranno sotto la soglia dei 50 casi per la prima settimana.

Le regole della zona bianca

Per le regioni che entreranno in zona bianca ci saranno alcuni cambiamenti, a cominciare dall’eliminazione del coprifuoco (che dal 21 giugno verrà abolito anche nelle zone gialle). Saranno inoltre anticipate rispetto alle date decise dal governo le riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente dispone già la ripresa delle attività in un momento successivo. L’unica eccezione sono le discoteche, che rimangono chiuse anche in zona bianca. Restano inoltre in vigore solo l’obbligo di mascherine e distanziamento, oltre a quelle relative alla sanificazione degli spazi. Queste regole sono state discusse e confermate ieri dalle Regioni in accordo con l’esecutivo.

Come cambia il colore delle regioni da lunedì 31 maggio

Abruzzo resta giallo

Basilicata resta gialla

Provincia autonoma Bolzano resta gialla

Calabria resta gialla

Campania resta gialla

Emilia-Romagna resta gialla

Friuli-Venezia Giulia diventa bianco

Lazio resta giallo

Liguria resta gialla

Lombardia resta gialla

Marche resta gialla

Molise diventa bianco

Piemonte resta giallo

Puglia resta gialla

Sardegna diventa bianca

Sicilia resta gialla

Toscana resta gialla

Provincia autonoma Trento resta gialla

Umbria resta gialla

Valle d’Aosta resta gialla

Veneto resta giallo

