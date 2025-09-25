Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:41
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

La collega che ha visto Cinzia Pinna viva per l’ultima volta: “Le dissi andiamo via, lei era agitata e restò fuori dal locale”

Immagine di copertina

"Anche due giorni prima non era tornata a dormire": parla la collega di Cinzia Pinna

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Donnette è l’ultima persona ad aver visto Cinzia Pinna viva per l’ultima volta: “Ero con lei nello stesso locale, il Bianco e Rosso di Palau. Ma non siamo andate via insieme e me ne rammarico, l’ho lasciata davanti al locale perché lei voleva restare lì” rivela a La Repubblica. La donna rivela ciò che è accaduto prima del femminicidio a opera dell’imprenditore reo confesso Emanuele Ragnedda: “Cinzia era una brava collega ma quando beveva perdeva la testa. Urlava, si agitava. Quella sera dell’11 settembre avevamo finito alle 23 il nostro turno. Le avevo detto che uscivo con i colleghi, mi aveva detto che pure lei sarebbe andata fuori”.

Le due si sono incontrate al locale: “Lei è arrivata dopo di me e ricordo che aveva una birra in mano. Era agitata, mi sembrava alterata, gridava. Non capivo nemmeno cosa mi dicesse”. La collega di Cinzia, poi, racconta come si è conclusa la serata: “Il locale alle 2 del mattino ha chiuso e io sono andata via con le altre colleghe, lei era ancora lì davanti. Le ho detto ‘Ciao Cinzia, mi raccomando domani alle 10,30 abbiamo il turno al bar’. Ci siamo abbracciate ma lei è rimasta lì”.

Da lì, Cinzia è scomparsa: “Noi tutte dormiamo negli alloggi dell’hotel, nella mia stanza c’era anche Cinzia. Quando mi sono svegliata non l’ho vista nel letto e l’ho chiamata, non rispondeva. Le ho mandato un messaggio ma niente. Non mi sono impensierita subito perché due giorni prima mi aveva detto che era con un amico che io non ho mai conosciuto. Mi aveva mandato un messaggio: ‘Sono con un amico, tranquilla. Tutto bene’. E la notte aveva dormito da lui”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Emanuele Ragnedda è andato a una festa in elicottero dopo il femminicidio di Cinzia Pinna
Cronaca / La figlia di Vittorio Sgarbi chiede un amministratore di sostegno per il padre: “Non è più in grado di seguire i propri interessi”
Cronaca / Chi è Emanuele Ragnedda, l'imprenditore che ha confessato il delitto di Cinzia Pinna
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Emanuele Ragnedda è andato a una festa in elicottero dopo il femminicidio di Cinzia Pinna
Cronaca / La figlia di Vittorio Sgarbi chiede un amministratore di sostegno per il padre: “Non è più in grado di seguire i propri interessi”
Cronaca / Chi è Emanuele Ragnedda, l'imprenditore che ha confessato il delitto di Cinzia Pinna
Cronaca / Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino confessa il femminicidio: trovato il corpo della donna
Cronaca / Scomparsa in Sardegna, fermato il noto imprenditore del vino: "Ha provato a fuggire in barca"
Cronaca / Donna scomparsa in Sardegna: indagato per omicidio un noto imprenditore del vino
Cronaca / Giovanni Terzi e Simona Ventura perseguitati da uno stalker: gli audio shock
Cronaca / Pandoro-gate, iniziato il processo: una 70enne chiede 500 euro di danni a Chiara Ferragni
Cronaca / Fs, Italferr protagonista del progetto europeo Rail Baltica
Cronaca / Le parole shock del figlio di Toto Riina: "Mio padre ha combattuto il sistema"
Ricerca