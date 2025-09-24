Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:32
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore del vino confessa il femminicidio: trovato il corpo della donna

Immagine di copertina

L'uomo, che era stato fermato dopo aver tentato la fuga, ha confessato il delitto

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Il caso della scomparsa di Cinzia Pinna, la ragazza di 33 anni della quale si sono perse le tracce dalla sera dell’11 settembre a Palau, in Gallura, si è scoperto essere in realtà un nuovo caso di femminicidio, l’ennesimo in Italia. Emanuele Ragnedda, imprenditore che appartiene a una famiglia che produce vino d’eccellenza, ha infatti confessato l’omicidio della donna: lo rivela l’Adkronos. Successivamente, proprio su indicazione del reo confesso, è stato trovato il cadavere di Cinzia Pinna, ritrovato in un casolare tra Arzachena e Palau.

L’uomo, che si trova in stato di fermo, secondo quanto rivelato da La Nuova Sardegna avrebbe tentato la fuga a bordo di un piccolo gommone dal porto di Cannigione. Ragnedda, che era armato, si era poi successivamente rifugiato a casa dei genitori. Emanuele Ragnedda è accusato di omicidio e occultamento di cadavere mentre un suo amico, un milanese di 26 anni, è indagato per occultamento di cadavere. Ancora non è chiaro ciò che è accaduto la sera in cui Cinzia Pinna è scomparsa. Gli inquirenti sono risaliti all’uomo grazie alle telecamere di videosorveglianza in cui si vede la donna salire sull’automobile di un uomo: secondo gli investigatori quella vettura apparteneva proprio a Emanuele Ragnedda.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Chi è Emanuele Ragnedda, l'imprenditore che ha confessato il delitto di Cinzia Pinna
Cronaca / Scomparsa in Sardegna, fermato il noto imprenditore del vino: "Ha provato a fuggire in barca"
Cronaca / Donna scomparsa in Sardegna: indagato per omicidio un noto imprenditore del vino
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Chi è Emanuele Ragnedda, l'imprenditore che ha confessato il delitto di Cinzia Pinna
Cronaca / Scomparsa in Sardegna, fermato il noto imprenditore del vino: "Ha provato a fuggire in barca"
Cronaca / Donna scomparsa in Sardegna: indagato per omicidio un noto imprenditore del vino
Cronaca / Giovanni Terzi e Simona Ventura perseguitati da uno stalker: gli audio shock
Cronaca / Pandoro-gate, iniziato il processo: una 70enne chiede 500 euro di danni a Chiara Ferragni
Cronaca / Fs, Italferr protagonista del progetto europeo Rail Baltica
Cronaca / Le parole shock del figlio di Toto Riina: "Mio padre ha combattuto il sistema"
Politica / Oggi a Roma il premio 60 under 30
Cronaca / Esposto contro Fedez per la strofa shock su Sinner: “Istigazione all’odio razziale”
Cronaca / Brennero, Aldo Isi (AD RFI): “Orgogliosi di contribuire a una nuova mobilità europea”
Ricerca