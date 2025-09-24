Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:32
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Scomparsa in Sardegna, fermato il noto imprenditore del vino: “Ha provato a fuggire in barca, era armato”

Immagine di copertina

Emanuele Ragnedda è indagato per l'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne svanita nel nulla dall'11 settembre scorso

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Emergono nuovi dettagli su Emanuele Ragnedda, imprenditore che appartiene a una famiglia che produce vino d’eccellenza, ora indagato per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni scomparsa dall’11 settembre a Palau, in Gallura. Secondo quanto rivelato da La Nuova Sardegna, infatti, l’uomo, che si troverebbe in stato di fermo, avrebbe tentato la fuga a bordo di un piccolo gommone dal porto di Cannigione. Ragnedda, che era armato, si era poi successivamente rifugiato a casa dei genitori.

I carabinieri del Ris di Cagliari, intanto, sono al lavoro per effettuare degli accertamenti irripetibili all’interno di un casolare nelle campagne di Palau: la struttura appartiene per l’appunto a Emanuele Ragnedda. La giovane, come riferisce il Corriere della Sera, è “stata vista l’ultima volta in un locale di Palau in compagnia di Ragnedda e di un altro giovane, un milanese di 26 anni ora indagato per occultamento di cadavere”. Dalle telecamere di videosorveglianza, infatti, si vedrebbe Cinzia Pinna salire sull’automobile di un uomo: vettura che apparterrebbe proprio a Ragnedda. Quest’ultimo e la 33enne, quindi, si sarebbero recati nell’abitazione dell’imprenditore. Poi è ancora mistero su ciò che sarebbe successo. I legali dell’amico dell’imprenditore si sono detti certi “della totale estraneità del loro assistito e attendono con totale tranquillità l’esito degli accertamenti tecnici irripetibili sulla vettura e telefono sotto sequestro”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Chi è Emanuele Ragnedda, l'imprenditore che ha confessato il delitto di Cinzia Pinna
Cronaca / Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino confessa il femminicidio: trovato il corpo della donna
Cronaca / Donna scomparsa in Sardegna: indagato per omicidio un noto imprenditore del vino
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Chi è Emanuele Ragnedda, l'imprenditore che ha confessato il delitto di Cinzia Pinna
Cronaca / Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino confessa il femminicidio: trovato il corpo della donna
Cronaca / Donna scomparsa in Sardegna: indagato per omicidio un noto imprenditore del vino
Cronaca / Giovanni Terzi e Simona Ventura perseguitati da uno stalker: gli audio shock
Cronaca / Pandoro-gate, iniziato il processo: una 70enne chiede 500 euro di danni a Chiara Ferragni
Cronaca / Fs, Italferr protagonista del progetto europeo Rail Baltica
Cronaca / Le parole shock del figlio di Toto Riina: "Mio padre ha combattuto il sistema"
Politica / Oggi a Roma il premio 60 under 30
Cronaca / Esposto contro Fedez per la strofa shock su Sinner: “Istigazione all’odio razziale”
Cronaca / Brennero, Aldo Isi (AD RFI): “Orgogliosi di contribuire a una nuova mobilità europea”
Ricerca