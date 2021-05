Roma, riapre il Cinema Troisi. Franceschini. “Una festa per tutti”. Piccolo America: “Lavoriamo giorno e notte”

Roma, riapre il Cinema Troisi. Franceschini. “Una festa per tutti”

Il Cinema Troisi sta per riaprire i battenti: ad annunciarlo su Twitter il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, che ha fatto visita alla storica sala nel cuore di Trastevere abbandonata dal 2012. “Oggi ho fatto visita al @piccoloamerica nel cantiere del #CinemaTroisi. A breve sarà aperto con uno schermo da 13m, 300 posti, biblioteca aperta h24, 365 giorni l’anno e Wi-Fi gratuito. Quando riapre una sala storica è una festa di tutti”, ha scritto Franceschini sulle sue pagine social.

A contribuire alla sua rigenerazione l’Associazione Piccolo America, a cui la sala, di proprietà di Roma Capitale, è stata affidata nel 2018 e che da allora si batte per la sua riapertura, contribuendo anche ai lavori di ristrutturazione. “Stiamo lavorando giorno e notte per far parte della ripartenza del nostro paese, con il Cinema Troisi e le proiezioni estive sotto le stelle. Non un minuto perderemo”, ha dichiarato Valerio Carrocci, portavoce dell’Associazione che ogni estate organizza la rassegna cinematografica all’aperto, tra Piazza San Cosimato, il Parco della Cervelletta e il porto di Ostia.

Come spiegato da Franceschini, nella storica sala cinematografica ci sarà un unico grande schermo da 13 metri, digitalizzazione in 4K di ultimissima generazione e 300 poltrone. In più un foyer bar e un’aula studio-biblioteca da 40 postazioni aperta 24 ore su 24, con area esterna negli spazi della terrazza. Il cinema aprì i battenti per la prima volta nel 1936 come Teatro Gil Trastevere. Conosciuto fin dagli anni ’50 come Cinema Induno, dal nome della via in cui si trova, nel 1997 è stato rinominato Sala Troisi in onore dell’attore scomparso.

