Il gestore del bar San Calisto: “I ragazzi non ce la fanno più, a Roma servono piazze come il Cinema America”

Roma, il gestore del San Calisto: “I ragazzi non ce la fanno più” Il bar San Calisto di Roma è un’istituzione per la capitale e per l’omonima piazza che sorge nel cuore di Trastevere. A gestirlo da 50 anni Marcello Forti, 75 anni, che in un’intervista al Corriere della Sera denuncia gli effetti delle chiusure sullo stato del quartiere, che era solito ospitare le serate di divertimento dei giovani romani ora costretti in casa. Per Forti “i ragazzi non ce la fanno più” e per questo, di sera, quando le saracinesche chiudono, si riversano dove possono con gli alcolici acquistati nei supermercati, nei vicoli fuori dal suo locale. Ma senza controllo aumentano le risse e gli assembramenti. Secondo Forti la piazza dovrebbe essere più controllata dalle forze dell’ordine dopo le 18. “Stanno tutt’insieme a centinaia, ubriachi, nelle stradine nascoste. E scoppiano risse. Così non usciamo più dalla pandemia“, osserva Marcello, e teme che il suo bar non torni più a lavorare a pieno ritmo, perché con gli assembramenti incontrollati il virus continuerà a circolare. Fino a febbraio del 2020 il San Calisto serviva caffè, birre, granite o alcolici dal mattino fino a tarda notte, animando le serate trasteverine.

“Su questo bar vivono dieci famiglie. L’anno scorso ho anticipato la cassa integrazione ai dipendenti, ma quest’anno dopo oltre un anno e mezzo di lavoro dimezzato anch’io sono in difficoltà. I dipendenti hanno avuto pochissimo. Ringrazio lo Stato per i ristori che mi hanno aiutato, perché se dichiari tutto e sei in regola i ristori congrui arrivano. Ma ora ci devono sostenere per riaprire, perché se non lavoriamo non paghiamo le tasse e quindi lo Stato fallisce insieme a noi. Sono troppi i locali qui al rione che non riapriranno, vederli chiusi è un dolore”, dice il gestore del San Calisto.

“Le istituzioni devono aumentare le offerte all’aria aperta, quindi dare spazio e possibilità a tutti quelli che hanno una buona idea”, dice, invitando a replicare iniziative come quelle del cinema in piazza ideata dai Ragazzi del Cinema America. “Se invece di un mese potessero lavorare tutta l’estate anche piazza San Cosimato sarebbe un luogo di attrazione. Allora, se un gruppo viene a piazza San Calisto, un altro va a piazza Trilussa e altri vanno nelle altre piazze, dove magari si organizzano concerti o ci sono altri bar con tavolini, la concentrazione di persone diminuisce”, osserva. “Sicuramente più offerte in piazze diverse aiutano molto, ma i controlli sono importanti”, conclude.

Potrebbero interessarti Ciro Grillo torna su Instagram e posta il video del padre Beppe Nuovo decreto, il calendario delle riaperture dal 26 aprile Covid, Cts favorevole a prorogare lo stato di emergenza al 31 luglio