Cinema America, assegnata la scorta a Valerio Carocci

Da oggi Valerio Carocci del Cinema America avrà la scorta. La decisione arriva dopo le aggressioni subite dal presidente dell’Associazione Piccolo America di Roma la scorsa settimana nel quartiere di Trastevere da una persona vicina ad ambienti di estrema sinistra e al pestaggio di un anno fa ad opera di alcuni esponenti di estrema destra.

I ragazzi del Cinema America organizzano ogni estate rassegne gratuite nelle piazze della Capitale. Negli scorsi giorni anche il premier Giuseppe Conte ha assistito al debutto della stagione sedendosi per terra insieme ai giovani. I ragazzi dell’associazione fanno sapere che “l’attività del Piccolo America, tuttavia, non si fermerà qui e andrà avanti con gli appuntamenti cinematografici previsti in piazza” e ringraziano “tutte quelle persone che hanno espresso solidarietà per le vili aggressioni e minacce subite e ricevute da Valerio Carocci”.

