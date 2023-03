Cina, trovato morto il 29enne Marcello Vinci. L’appello della famiglia: diteci cosa è successo

“Chiedo umilmente di fornirmi ogni minimo dettaglio”. È il messaggio lanciato dalla madre di Marcello Vinci, 29enne pugliese morto alcuni giorni fa a Shanghai. Il giovane originario di Martina Franca,

in provincia di Taranto, viveva da alcuni anni in Cina, dove lavorava come interprete.

Secondo quanto dichiarato al Corriere della Sera dalla madre, Angela Berni, è stato trovato morto in strada la settimana scorsa. “Non sappiamo ancora molto le indagini sono in corso e il nostro rapporto con le autorità cinesi avviene attraverso questi contatti, perché servono persone che abbiano canali aperti”, ha detto la donna, che aveva sentito il figlio per l’ultima volta domenica 3 marzo. La mattina di martedì 5 marzo ha ricevuto una chiamata dai carabinieri che le hanno dato la notizia.

In un post pubblicato su Facebook sabato scorso, chiedeva aiuto a chiunque avesse avuto contatti con il 29enne nelle ore precedenti la sua morte di contattarla: “ogni minimo dettaglio (…) potrebbe essere di gran aiuto alle indagini”, aveva scritto.

Nei mesi passati, Vinci aveva risentito delle dure misure anti-Covid imposte dal governo cinese fino allo scorso dicembre: “Dopo tre settimane di lockdown.. è la prima volta che oltrepasso l’uscio di casa”, scriveva lo scorso settembre su Facebook. “L’unico desiderio sotto l’albero è che questo sia il mio ultimo anno in Cina”, aveva detto il 6 dicembre.