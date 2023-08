Violenti temporali e temperature a picco, sull’Italia arriva il ciclone Circe: “Trasformerà l’estate in autunno”

Violenti temporali e temperature a picco, sull’Italia arriva il ciclone Circe

Violenti temporali e temperature in calo fino a 10 gradi: sono gli effetti del ciclone Circe il cui arrivo in Italia è previsto per giovedì 3 agosto con i contraccolpi più significativi che dovrebbero verificarsi nelle giornate di venerdì 4 e sabato 5.

L’Italia quindi dirà temporaneamente addio all’estate per un primo assaggio d’autunno: il ciclone, che scenderà rapidamente dalla Scozia verso Sud, attraverso la Francia e le regioni alpine, porterà aria fresca e instabilità sul nostro Paese.

I primi segnali si vedranno già a partire da domani, giovedì 3 agosto, al Nord, ma sarà nel weekend, in particolare venerdì e sabato, che Circe si abbatterà su gran parte dell’Italia con violenti temporali e un vertiginoso crollo delle temperature.

Già da domenica 6 la situazione metereologica dovrebbe migliorare con le temperature, però, che potrebbero restare sotto la media stagionale fino a Ferragosto.

Diverse Regioni e Comuni si stanno già attrezzando. La Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia ha diramato un bollettino per segnalare una nuova allerta meteo gialla, mentre a Milano si attendono violenti grandinate soprattutto nella giornata di venerdì 4.

Le precipitazioni, comunque, non saranno localizzate ma diffuse su tutta la nostra Penisola: il ciclone Circe, infatti, arriverà in Italia domani al Nord, per poi interessare anche il Centro e infine il Sud.