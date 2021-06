Chiara Ferragni si è vaccinata contro il Covid e sui social si scatenano assurde teorie del complotto promosse dai no Vax. Tutto nasce dalla foto postata su Instagram dall’influencer. Nella descrizione, la moglie di Fedez ha scritto: “Un momento così emozionante che sembrava così lontano e finalmente è successo: ricevere la mia prima dose di vaccino contro il Covid. Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso una vita normale. Vacciniamoci tutti”.

Nell’immagine in questione si vede chiaramente come il siero venga inoculato a Chiara Ferragni sul braccio sinistro. Ma nelle stories postate poco dopo dall’influencer sembra che il braccio con il cerotto post vaccinazione sia tuttavia quello destro. “Ma sono lati differenti o sbaglio?”, scrive subito un utente su Twitter. “No, non ti sbagli! Appena ovvio!” replica un altro, aggiungendo: “Ma i fanatici del vaccino non si sentono offesi nel vedersi trattare e considerare come stupidi?”, “Vero, ci stanno prendendo in giro!”, si legge in un altro commento. E poi il delirio: “I potenti non si vaccinano ma vogliono far vaccinare noi per iniettarci veleno!”.

In verità la spiegazione è semplice, anche se non accettata dai complottisti. La prima foto del vaccino è stata scattata dalla fotocamera posteriore dello smartphone, per le stories, invece, Chiara Ferragni ha utilizzato la fotocamera frontale creando il famoso “effetto specchio” dove l’immagine viene riflessa. Il braccio, quindi, è lo stesso.

“Mi fa ridere che tanti complottisti hanno pensato che io abbia finto di avere fatto il vaccino perché nel video sembrava che avessi il braccio diverso con il cerotto. Primo siete fuori, secondo l’ho fatto con il braccio sinistro. Semplicemente è successo che la telecamera quando la uso frontale inverte l’immagine”, replica Chiara Ferragni nelle ultime stories Instagram.

