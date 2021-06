Chiara Ferragni si è vaccinata contro il Covid | FOTO

Chiara Ferragni si è vaccinata contro il Covid. Condividendo la foto del momento sui social, l’influencer ha scritto: “Un momento così emozionante che sembrava così lontano e finalmente è successo: ricevo la prima dose del vaccino contro il Covid. Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso la vita normale. Vacciniamoci tutti!“.

Nelle stories Instagram Chiara Ferragni ha mostrato il suo cerotto al braccio destro dopo il vaccino e ha rilanciato l’appello ai suoi 23,7 milioni di follower: “Fatelo tutti, mi sembra di vedere la luce in fondo al tunnel dopo un anno e mezzo. Questo è l’unico modo per uscire dall’incubo“.

Chiara Ferragni e il marito Fedez sono sempre stati in prima linea durante la pandemia. I Ferragnez hanno organizzato la raccolta fondi in favore dell’ospedale milanese San Raffaele per rafforzare il reparto di terapia intensiva nel momento forse più critico del Covid in Italia. Senza dimenticare la telefonata dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla coppia di influencer per lanciare una campagna di sensibilizzazione sull’utilizzo delle mascherine anti Covid. I due hanno anche vinto il premio dell’Ambrogino d’Oro di Milano per l‘impegno sociale nella lotta al Coronavirus.

