“Gli ingredienti del vaccino sono tirati fuori da parti organiche di feti vivi abortiti. Il che vuol dire che esistono delle aziende, statali o private, che pagano delle donne povere per farle ingravidare e poi abortire al quarto-quinto mese così da usare gli organi dei feti”, è l’assurda omelia di don Paolo Pasolini, parroco di Cesena, che spiega ai suoi fedeli il limite, a suo dire, tra la scienza e Dio. Per il parroco la ricerca della vita a tutti costi è diventata un “mondo mostruoso” al servizio delle aziende per combattere il Covid-19.

