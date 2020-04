Dimissioni del presidente del Cer Mauro Ferrari: “Nessuna strategia comune contro il Coronavirus”

Non c’è unità in Europa sulle misure economiche da adottare contro il Coronavirus, ma a quanto pare neanche sulle scelte sanitarie, almeno per quel che riguarda il campo della ricerca: lo dimostrano le dimissioni del presidente del Cer (Centro europeo di ricerca), Mauro Ferrari. Lo stimato scienziato italiano, alla guida della principale istituzione scientifica europea dal primo gennaio, ieri pomeriggio ha informato della sua scelta la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e stamattina ha spiegato i motivi che lo hanno portato alla sua decisione in una lettera aperta al Corriere della Sera.

Nella missiva, l’accusa nei confronti di Bruxelles è chiarissima: non aver permesso la creazione di un programma scientifico coordinato tra i vari Paesi membri e su larga scala contro il Coronavirus. “Io credo – ha scritto Ferrari – che la priorità adesso sia fermare la pandemia e cercare di salvare milioni di vite. Questo ha precedenza sulle carriere, sulla politica e anche sulla bellezza di un certo tipo di scienza. Ho appena presentato le mie dimissioni. Nei sette mesi precedenti a questa data ho lavorato come volontario per il Cer, motivato dall’ammirazione e dall’entusiasmo per questa rispettata agenzia di finanziamento, dalla mia dedizione verso gli ideali di una Europa unita, e dal mio desiderio di essere al servizio delle necessità del mondo, attraverso la migliore scienza. Queste motivazioni idealistiche si sono scontrate con una realtà ben diversa”.

Il quadro dipinto dall’ormai ex presidente del Cer è quello di un’istituzione la cui immagine esterna non corrisponde a quella interna. Già dall’inizio della pandemia si era reso evidente che questa sarebbe stata probabilmente una tragedia senza precedenti. Su queste basi ho subito presentato una mozione per il lancio di un programma scientifico speciale, direttamente focalizzato su Covid-19. In momenti così tragici, ho creduto necessario fornire ai migliori scienziati gli strumenti e le risorse per combattere questa pandemia con nuovi farmaci, nuovi vaccini, nuovi metodi diagnostici e nuove teorie scientificamente solide sulle dinamiche di comportamento sociale, a supporto delle strategie di contenimento pandemico, che per ora si basano intuizioni spesso solo istintive delle autorità competenti. L’ente di governo del Cer ha però votato contro la mia proposta, in maniera unanime e inappellabile, senza neppure accettare di discutere o sviluppare insieme un programma anti-Covid”.

Il rifiuto, ha spiegato ancora Ferrari, è stato giustificato con il fatto che il Cer “finanzia progetti basati sul principio di spontaneità scientifica, ovvero senza privilegiare aree di priorità di ricerca”. “Nelle mie fantasie idealistiche ho creduto che in circostanze così tragiche fosse dovere etico anche, e forse particolarmente, dei migliori combattenti di imbracciare le armi migliori e dirigersi senza esitazioni al fronte, alla frontiera, per sconfiggere questo nemico formidabile. E sono rimasto esterrefatto, profondamente deluso dal voto unanime contro la mia mozione. Un sollievo parziale a questa delusione è stato portato dalla presidente von der Leyen, che personalmente mi ha chiesto di proporre considerazioni su come l’ Europa dovrebbe ora affrontare la pandemia”.

Leggi anche:

1. “In Lombardia non si potevano fare zone rosse, non si poteva fermare la produzione”: parla a TPI il presidente di Confindustria Lombardia / 2. Alzano e Nembro, Gallera ammette: “La Regione Lombardia poteva creare la Zona Rossa. Ho approfondito, esiste una legge” / 3. “Il fallimento della politica sanitaria lombarda. Vi racconto cosa è successo quel 23 febbraio ad Alzano”: lettera di un operatore sanitario di una struttura Covid a Bergamo

4. Oltre la pandemia: la “strage colposa” in Italia e le responsabilità della politica / 5. Guida per non farsi ingannare dai numeri: come arrivare preparati alla conferenza stampa delle 18 / 6. “Scordatelo: i tamponi qui solo se sei un politico, o un calciatore. Così mia madre è morta di Covid”, il dramma di una famiglia di Orzinuovi

Potrebbero interessarti “Chiudere solo Codogno non è stato sufficiente, eravamo tutti concentrati su quello, ma i buoi erano già scappati dal recinto”: parla Rezza (ISS) Crollato un ponte tra Massa Carrara e La Spezia: nessun ferito Contagio Coronavirus all’ospedale di Alzano: dopo l’inchiesta di TPI la Procura di Bergamo indaga per epidemia colposa

7. Coronavirus, le zanzare possono trasmetterlo? La risposta degli esperti / 8. Fase 2: turni per le attività, alt alle scuole. Aziende e vita sociale: ecco le date della ripartenza

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO