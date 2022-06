Bambina uccisa a Catania, le prime parole della madre: “Non ero in me”

“L’ho uccisa io, non ero in me”: sono le prime parole pronunciate agli inquirenti da Martina Patti, la madre di Elena Del Pozzo, la bambina di 5 anni scomparsa ieri a Catania e assassinata dalla donna.

La donna, attualmente in stato di fermo con l’accusa di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, aveva denunciato la scomparsa della piccola nella giornata di lunedì 13 giugno asserendo che la bambina fosse stata rapita da tre persone armate e incappucciate.

Le incongruenze fornite dalla donna, però, non hanno convinto gli investigatori che alla fine hanno messo sotto torchio Martina Patti e scoperto la verità: la piccola Elena è stata uccisa dalla madre che poi ha nascosto il suo cadavere in un campo non molto lontano dalla sua abitazione dove si sarebbe compiuto il delitto.

Al momento non vi sono ulteriori dettagli sul delitto: la donna, infatti, non è riuscita a fornire una dinamica esatta del delitto né indicare un movente. A fornire ulteriori dettagli sull’omicidio potrebbe essere l’autopsia, disposta dalla procura di Catania.