Nuova tappa per il processo contro gli assassini di Giulio Regeni: oggi a Roma il giudice per le udienze preliminari deciderà quali misure mettere in atto per portare a conoscenza del processo i quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati dell’omicidio.

Il gup si trova ad agire dopo che un suo collega aveva già disposto il giudizio. Lo scorso 14 ottobre però la terza Corte d’Assise di Roma aveva dichiarato nullo il decreto perché era impossibile aprire il processo senza la notifica della consegna degli atti ai quattro imputati.

La notifica non è stata effettuata perché l’Egitto non ha mai comunicato i domicili dei quattro agenti.

Giulio Regeni è stato ucciso nel 2016, per arrivare al processo i genitori del ricercatore italiano lanciano un appello : “Noi non ci arrendiamo, questo è certo. Sentiamo ogni giorno, sempre di più, la solidarietà, la forza dei cittadini, di quelli che noi chiamiamo il popolo giallo. Ma abbiamo bisogno – hanno detto Paola e Claudio Regeni – di sentire la voce e vedere le azioni delle nostre istituzioni. È possibile che il nostro governo, la nostra intelligence, un Paese importante come l’Italia, non riesca ad avere quattro indirizzi dall’Egitto? Non possiamo crederci”.