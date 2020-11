Caso Genovese, Daniele Leali ricoverato d’urgenza per attacchi di panico

È stato ricoverato d’urgenza in Indonesia per attacchi di panico dovuti alle minacce di morte ricevute Daniele Leali, amico e braccio destro di Alberto Genovese, il fondatore di Facile.it arrestato per un caso di stupro. Leali, che il 10 ottobre scorso era presente all’ormai tristemente famosa festa sulla Terrazza Sentimento durante la quale si sarebbe consumato uno stupro ai danni di una ragazza di 18 anni mentre quest’ultima era in camera da letto con Alberto Genovese, si trova da diversi giorni a Bali, dove ha interessi economici. Secondo quanto ricostruito dal suo avvocato, Sabinio Di Sibio, l’imprenditore, che non è indagato, ha partecipato nella serata di domenica 29 novembre alla trasmissione Non è la D’Urso dove è “stato attaccato dalla presentatrice con giudizi personali fondati su elementi tutti ancora da riscontrare. Travisando ed enfatizzando gravemente i fatti la presentatrice ha contribuito a scatenare l’invio di centinaia di messaggi minatori”.

Secondo il suo legale, dunque, subito dopo la trasmissione Leali avrebbe ricevuto decine di minacce che gli avrebbero provocato attacchi di panico tali da suggerire un ricovero in ospedale. “Bastardi schifosi tu e il tuo amichetto. Vedrai in carcere come vi faranno divertire” è uno dei commenti che si legge sui social. “Sapevi benissimo che cosa succedeva in quelle feste visto che le organizzavi tu. Sei schifoso come Genovese, drogato di mer**a” scrive un altro utente. “Devi morire male per quello che avete fatto a quelle ragazze. Verme schifoso. Ti auguro di subire uno stupro in carcere” è un altro dei messaggi ricevuti da Leali che, secondo quanto dichiarato dal suo legale, ha deciso di querelare Barbara D’Urso.

Leggi anche: 1. L’amico di Genovese scappato a Bali e quei 40enni bruciati che vivono aspettando il sabato sera (di S. Lucarelli) / 2. L’agghiacciante intervista all’amico di Genovese che chiama la ragazza della festa “bimba mia” / 3. Alberto Genovese, il suo braccio destro Daniele Leali è volato a Bali

Potrebbero interessarti Covid, 16.377 nuovi casi e 672 morti nell'ultimo giorno Galli a TPI: “Non possiamo permetterci le riaperture. Le interviste? Troppe, mi impediscono di lavorare” Come trascorreranno il Natale gli esperti del Covid