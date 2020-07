Fossò (Venezia): Carlotta, 14 anni, muore nel sonno

Carlotta Cassandro, 14 anni, di Fossò, comune della città metropolitana di Venezia, è morta nel sonno. La madre Barbara Maniero l’ha trovata nel letto senza vita il mattino seguente, giovedì 2 luglio. La madre ha raccontato al Gazzettino che la figlia si era coricata come sempre nella sua cameretta. Verso le 5 del mattino, la donna ha sentito la figlia tossire e poi più nulla.

La mattina dopo, alle 9,30, la donna è andata a svegliare la figlia ma l’ha trovata senza vita nel letto. Quando ha capito che qualcosa non andava la madre ha chiamato i soccorsi. Ma nemmeno gli operatori sanitari sono riusciti a rianimarla. “Un angelo in terra che è salito in cielo”, ha dichiarato il papà Romeo.

Non sono ancora chiari i motivi del decesso. Carlotta potrebbe essere stata vittima di un malore, un infarto o un problema cerebrale. Non aveva alcuna patologia pregressa. Era una ragazza che faceva sport, amava la danza moderna. E aveva appena concluso le scuole medie. Sulla salma di Carlotta sarà effettuata l’autopsia.

