Cade da un balcone a Foligno: muore l’ambasciatrice italiana in Australia Francesca Tardioli

È morta cadendo dal terrazzo della sua casa a Foligno l’ambasciatrice italiana in Australia, Francesca Tardioli. La diplomatica di 57 anni, che si trovava nella sua città natale per trascorrere qualche giorno di ferie, lascia due figli di 27 e 24 anni. Secondo quanto riporta il Corriere dell’Umbria, in base alle prime ricostruzioni sembra che la donna abbia perso l’equilibrio mentre si sporgeva. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri.

“Con infinita tristezza, la Farnesina piange la scomparsa di Francesca Tardioli, Ambasciatrice d’Italia a Canberra, e si unisce al dolore dei suoi cari”, ha scritto il ministero degli Esteri su Twitter, “la ricorderemo con affetto per le sue ammirevoli qualità professionali e umane: una grande diplomatica e servitrice dello Stato”.

Anche l’ambasciata a Canberra, che Tardioli guidava dal settembre 2019, ha espresso cordoglio per “la prematura scomparsa” di una “persona squisita, modello professionale e promotrice dei diritti umani”.

Ministro plenipotenziario di grado, Francesca Tardioli era stata console generale a Norimberga e a Tripoli e in passato aveva prestato servizio all’ambasciata di Riad, alla Rappresentanza permanente presso la Nato e alla direzione generale per gli Affari Politici e di Sicurezza.

Era entrata a far parte del corpo diplomatico italiano nel marzo 1991, dopo la laurea in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Perugia conseguita a pieni voti due anni prima. Nel 2014 era stata nominata Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica. Ricopriva la carica di ambasciatrice in Australia dal settembre 2019.