Ultimo aggiornamento ore 16:51
Home » Cronaca
Cronaca

Busitalia (Gruppo Fs) acquisisce il gruppo city Sightseeing Italia e rafforza la mobilità turistica integrata

di Redazione TPI

Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS) specializzata nel trasporto pubblico su gomma e nella mobilità integrata, annuncia l’acquisizione del Gruppo City Sightseeing Italia, attivo nei servizi di trasporto turistico nelle principali città italiane.

L’operazione rientra tra le iniziative di integrazione verticale del Piano Strategico del Gruppo FS, che mira a rafforzare l’intermodalità e ad ampliare l’offerta di servizi, includendo anche il segmento degli autobus turistici urbani e dei terminali logistici.

“Con l’acquisizione del Gruppo City Sightseeing Italia, Busitalia consolida il proprio ruolo nella mobilità integrata e rafforza la presenza in un settore strategico come il turismo, rispondendo alle esigenze di una clientela italiana e internazionale”, ha dichiarato Serafino Lo Piano, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Busitalia.

L’ingresso del Gruppo City Sightseeing Italia rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo di Busitalia e del Gruppo FS nel settore della mobilità turistica, in coerenza con la strategia di Trenitalia orientata al presidio e alla differenziazione del segmento leisure. L’operazione favorisce l’integrazione tra trasporto locale, ferrovia e servizi sightseeing, attraverso soluzioni di intermodalità ferro-gomma che ampliano la catena del valore del trasporto turistico e contribuiscono alla valorizzazione delle città e del patrimonio culturale nazionale.

Il Gruppo City Sightseeing Italia opera, direttamente o tramite società controllate o partecipate, a Torino, Milano, Genova, La Spezia, Civitavecchia, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Verona, con oltre 170 mezzi e offre servizi di trasporto hop on hop off, noleggio autobus e propone pacchetti turistici pensati per la scoperta del patrimonio culturale italiano.

Redazione TPI
Ricerca