Burioni: “Contagi rari all’esterno. Riaprire subito ristoranti, cinema e teatri all’aperto”

“I dati indicano che il contagio” da Coronavirus “all’esterno è molto raro. Perché, con l’arrivo della bella stagione, non riaprire subito bar, ristoranti e pure teatri all’esterno, non lesinando autorizzazioni?”. A scriverlo su Twitter è Roberto Burioni, virologo dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Che poi sottolinea: “A me non dispiacerebbe cenare fuori o assistere a un concerto con il cappotto”.

“É vero che ci sono ancora gli ospedali pieni e che bisogna stare attenti – prosegue il virologo – però ormai, dopo un anno di pandemia, sappiamo che il rischio all’aperto è molto basso. Ce lo dicono i dati”. Burioni non intende sottovalutare il virus. “É terribile all’interno, lo è molto meno all’esterno. Si tratta di un aspetto che va preso in considerazione. Le aperture e le chiusure sono scelte politiche. Un conto però sono i cinema o i teatri all’aperto, un conto quelli al chiuso. Come tutti i virus respiratori anche questo si trasmette molto meno all’aperto che negli spazi chiusi”.

Proprio sul fronte delle riaperture, il presidente del Consiglio Mario Draghi avrebbe chiesto al Cts, al lavoro sulle regole per riaprire quando sarà possibile farlo, di lavorare su protocolli ‘meno rigidi’, seppur in sicurezza. Regole che tengano conto anche della sostenibilità di alcuni settori falcidiati dalla pandemia.

Leggi anche: 1. Roma, i ristoratori tornano in piazza: tensione con la polizia | DIRETTA; // 2. Vaccini, De Luca contro Draghi: “In Campania non procederemo per fasce d’età”; // 3. Il ministro Garavaglia (Lega): “L’Italia deve riaprire entro il 2 giugno”; // 4. Speranza: “Over 60 vaccinati entro giugno. Salvini raccatta voti sulla difficoltà delle persone”

Potrebbero interessarti Covid, 13.447 nuovi casi e 476 morti nell'ultimo giorno Treni "Covid free" dal 16 aprile, si sale solo con tampone negativo Vaccino, vertice tra Aifa e ministero della Salute su J&J