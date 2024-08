Hanno trovato quasi 2000 euro in banconote per strada e, molto diligentemente, li hanno consegnati alla polizia. È successo giovedì 22 agosto a Brescia, in via Corsica, e ora gli agenti sono sulle tracce del proprietario. I soldi erano per terra, in mazzette da 20 e 50 euro: a trovarli quattro passanti che hanno raccontato che prima di loro altre persone hanno preso delle banconote e si sono allontanate.

In totale la somma trovata a terra era pari a 1840 euro. I quattro passanti, originari di Brescia e Azzano Mella, non ci hanno pensato due volte. Hanno individuato una pattuglia della polizia provinciale e hanno consegnato la somma. Gli agenti stanno cercando di risalire al proprietario, che ha un anno di tempo per poter rivendicare il proprio denaro.