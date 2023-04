Brescia, teme di essere tradita: si presenta a casa del fidanzato e lo accoltella

Notte di terrore a Brescia, dove una donna ha tentato di accoltellare il fidanzato perché temeva di essere tradita. Il fatto è avvenuto tra sabato e domenica scorsa in un edificio di via Milano. Secondo quanto riporta Today, la 37enne si sarebbe precipatata in casa del fidanzato dove era convinta di trovarlo con un’altra donna. Non appena le ha aperto la porta, lo ha aggredito con un coltello. L’uomo, che in realtà non era in compagnia di altre persone, è riuscito a proteggersi il volto con le braccia e ha solo riportato ferite superficiali.

Le urla e le richieste di aiuto hanno attirato l’attenzione degli altri condomini, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Neanche l’arrivo dei carabinieri ha però placato la furia della 37enne romena, portata a fatica in caserma. Solo qui la donna ha iniziato a calmarsi, prima di essere accompagnata all’ospedale Civile di Brescia, dato lo stato di forte agitazione in cui si trovava. Per il momento è stata denunciata solamente per resistenza a pubblico ufficiale. Il fidanzato avrà tre mesi per decidere se denunciarla anche per le lesioni.