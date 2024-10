Bomba d’acqua su Milano, allerta rossa in tutta la Lombardia: esonda il Lambro

Il maltempo si abbatte sulla Lombardia. Da ieri sera piove con particolare intensità su Milano e su tutta la Brianza e le Prealpi, e solo nella tarda mattinata di oggi i fenomeni sono in attenuazione. La vasca di laminazione del Seveso è stata attivata alle 8,15 e ora è pronta ad accogliere la piena del fiume, già piena per oltre due terzi. Intanto l’assessore alla protezione civile, Marco Granelli, fa sapere che alle 8,40 il fiume Lambro – che alle 7,50 aveva raggiunto la soglia di allerta – ha iniziato ad allagare il parco che lo circonda dove si trovano due comunità, quella di don Mazzi e il Ceas, evacuate in precedenza.

Piogge forti su Milano, dove dalle 3 sono caduti 35-40 millimetri d’acqua. Il Labro ha raggiunto i livelli di 2,90 metri a Brugherio e 2,64 in via Feltre. Il parco Lambro è leggermente allagato. A Ponte Lambro via Umiliati è stata chiusa un’ora e mezza e sta riaprendo ora. In Rilke e Vittorini garantito sempre il transito anche dei mezzi pubblici. Si è allagato il sottopasso Rubicone.

A causa dell’allerta maltempo oggi a Lecco le scuole superiori e i centri di formazione saranno chiusi. Lo ha comunicato la Prefettura del capoluogo. Stessa situazione a Bergamo e in alcune zone della Val Camonica. L’assessore alla Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli, torna a lamentare la presenza di una sola vasca per contenere le piene del fiume Seveso durante le ondate di maltempo come quella che dalla scorsa notte si è abbattuta sulla città.