Blitz contro la mafia turca, 19 arresti in Italia e Svizzera: il presunto boss Baris Boyun fermato a Viterbo

Diciannove persone di origine turca, residenti in Italia, Svizzera, Germania e Turchia, sono state arrestate oggi per ordine del Gip del Tribunale di Milano su richiesta della sezione antiterrorismo della Procura durante un blitz condotto in diversi Paesi d’Europa. Tra gli arrestati figura anche il presunto boss della mafia turca, Baris Boyun, uno degli uomini più ricercati da Ankara, fermato nella provincia di Viterbo.

Gli arrestati sono indagati a vario titolo per associazione a delinquere aggravata dalla transnazionalità, banda armata, associazione con finalità di terrorismo, detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi, traffico internazionale di stupefacenti, omicidio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

L’operazione, svolta grazie alla collaborazione tra l’Interpol, la polizia di Stato e la polizia turca Kom, ha coinvolto centinaia di agenti tra la Svizzera e l’Italia