Santa Marinella (Roma), bimbo di 22 mesi rimane chiuso in auto

Un bambino di 22 mesi è rimasto accidentalmente chiuso in auto con una temperatura esterna di oltre 30 gradi, i genitori hanno tentato invano di aprire le portiere per più di 20 minuti fino a quando non sono intervenuti i carabinieri che hanno salvato il piccolo frantumando il finestrino. La vicenda è avvenuta il 29 agosto a Santa Marinella (Roma).

“Solo l’intervento dei due militari ha evitato che una piacevole giornata trascorsa al mare, si tramutasse in una tragedia. Il pianto straziante di mia moglie è stato interrotto quando i due carabinieri le hanno esso tra le braccia il suo bimbo sano e salvo Il tutto seguito da un forte applauso da parte dei cittadini presenti sulla strada principale del paese” scrive E.L. il papà del piccolo in una lettera di ringraziamento agli appuntati pubblicata da Baraondanews.

Salvato dai #Carabinieri di Santa Marinella un bimbo di appena 22 mesi rimasto accidentalmente chiuso nell’autovettura dei genitori con 30 gradi di temperatura esterna. Frantumato un finestrino, i militari hanno prelevato il piccolo sano e salvo. #PossiamoAiutarvi #1Settembre pic.twitter.com/Hhq1WRun5B — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) September 1, 2020

