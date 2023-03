Lascia 2 euro di mancia, ma la moneta ha una rara imperfezione: “Vale molto di più”

Un uomo dopo aver mangiato ha lasciato 2 euro di mancia in un osteria di Benevento. Fin qui nulla di strano, peccato che la moneta in questione aveva un valore decisamente maggiore: circa tremila euro.

Una vicenda incredibile, raccontata su TikTok da Mario Leone, dipendente dell’Osteria Leone, nel capoluogo di provincia campano: “Ringrazio il signore che mi ha lasciato 3000 euro di mancia inconsapevolmente”, ha scritto Mario, che ha pubblicato l’annuncio poi su eBay per vendere la rara moneta, cerchiando le imperfezioni che la rendono rara.

La moneta da 2 euro ha infatti delle imprecisioni nel cerchio tra la parte interna e quella esterna, su entrambi i lati: per farne una valutazione – sottolinea Il Messaggero – servirà un esperto in numismatica. Ma se fosse davvero così si tratterebbe di un clamoroso colpo di fortuna: “Onestamente – scrive un utente nei commenti – tra le mani ci passano monete rare delle quali non conosciamo il valore”.