Bassetti: “Tutti prenderanno la variante Omicron entro l’inizio dell’estate”

“Tutti prenderanno la variante omicron entro l’inizio dell’estate”. A dirlo è l’infettivologo Matteo Bassetti all’emittente Rtl 102.5, aggiungendo che “entro fine inverno-inizio primavera avremo senza dubbio l’immunità di gregge”. “Omicron è più contagiosa ma meno aggressiva: colpirà tutti: dovranno farsene una ragione i non vaccinati”, ha detto durante la trasmissione “Non Stop News” il direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, secondo cui i rischi saranno limitati a chi finisce ricoverato.

“Se anche ci contageremo due volte all’anno (con sintomi influenzali), non credo sia un problema. Il rischio resta per chi finisce in ospedale“, ha detto il medico, noto per le sue critiche alle chiusure anti-Covid.

“Non credo ci sia nulla di male nel vaccinarsi una volta all’anno”, ha detto riguardo il futuro dei vaccini. “Se avremo un vaccino evoluto, che copra omicron, ci dovremo vaccinare una volta all’anno. Se ci diranno che per i primi due dovremo vaccinarci due volte all’anno, non ci vedo nulla di male”, ha aggiunto l’infettivologo, tornato anche sulle polemiche riguardanti la proposta di cambiare il bollettino giornaliero. “Se vogliamo tenere il report giornaliero teniamolo, se qualcuno ha la libidine di leggere i numeri quotidianamente. Ma i numeri che diamo oggi non hanno più significato”, ha detto Bassetti, affermando che “tra i positivi, oggi, rientrano anche soggetti che magari positivi al Covid lo erano già il giorno prima”. “Poi diamo i numeri dei ricoveri senza differenziare chi ha la polmonite da Covid e chi è in ospedale perché si è rotto un braccio”, ha continuato. “Spero che il Cts apporti al più presto delle modifiche, ma dubito lo farà”.