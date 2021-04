Bassano, malore improvviso durante la dad: muore studente 18enne

Un ragazzo di appena 18 anni è morto ieri mattina – 26 aprile – a Bassano del Grappa, a casa, durante una lezione in dad. Un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Il giovane è stato trovato ormai senza vita dal padre, attorno alle 12,30.

Da una prima ricostruzione, effettuata dai carabinieri del comando di Bassano del Grappa, pare che il giovane, M.C. le sue iniziali, abbia regolarmente preso parte alle lezioni a distanza dell’istituto bassanese in cui frequentava la classe quarta, fino alle 11,30 quando, durante una pausa si sarebbe allontanato dal monitor del pc per fare uno spuntino. Da quel momento il giovane non avrebbe più fatto ritorno a lezione. Solo un’ora dopo, al suo rientro a casa, è stato il padre a trovare il ragazzo riverso a terra e a chiamare i soccorsi. Ogni tentativo dei sanitari del 118 di rianimare lo studente si è rivelato inutile. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia per determinare le esatte ragioni della morte.

