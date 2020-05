Barletta, la processione della Madonna viola le norme anti-Coronavirus

Il primo maggio a Barletta si è tenuta la tradizionale processione del quadro della Madonna dello Sterpeto, patrona della cittadina pugliese. La processione avrebbe dovuto svolgersi nel rispetto delle norme di distanziamento sociale imposte dall’emergenza Coronavirus, ma qualcosa è andato storto. Come documentano le immagini dell’emittente locale Canale 91 – che ha trasmesso la diretta dell’evento – centinaia di persone si sono riversate in strada per omaggiare il passaggio del carro che trasportava il quadro della Madonna. Il tutto, per giunta, alla presenza delle forze dell’ordine, che nulla sembra abbiano fatto per far rispettare le norme anti-contagio. Anzi, un’agente della Polizia municipale è stata addirittura immortalata mentre filmava la processione con il telefono cellulare.

La processione ha attraversato la città per raggiungere la Cattedrale. All’arrivo davanti al Duomo, dove ad attendere il carro c’erano il sindaco Mino Cannito e del vescovo Leonardo D’Ascenzo, decine di fedeli – alcuni dei quali privi di mascherina e guanti protettivi – hanno accerchiato il quadro della Madonna.

Leggi anche: 1. Messina, 100 persone in corteo funebre per il fratello dell’ex boss: scoppia la polemica / 2. Lo strano caso della Liguria: record di morti e contagi ma ha interrotto in anticipo il lockdown / 3. Coronavirus Anno Zero, quel 23 febbraio all’ospedale di Alzano Lombardo: così Bergamo è diventata il lazzaretto d’Italia

4. ESCLUSIVO TPI: Una nota riservata dell’Iss rivela che il 2 marzo era stata chiesta la chiusura di Alzano Lombardo e Nembro. Cronaca di un’epidemia annunciata / 5. [Riservato TPI] “Vi prego fateci chiudere”: la lettera disperata del 25 febbraio scritta dal direttore dell’ospedale di Alzano alla direzione generale

Potrebbero interessarti Coronavirus: l'indice di trasmissibilità della malattia, regione per regione Il Governo vara il Reddito di emergenza (Rem): fino a 800 euro al mese per le famiglie in difficoltà Scarcerazione boss, dopo le polemiche si dimette capo del Dap Basentini